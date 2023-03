Tottenham-Milan | i rossoneri ai quarti di Champions dopo 11 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - CalcioPillole : #TottenhamMilan, la moviola: #Romero rosso tardivo, #Theo rischia #ChampionsLeague #news #cip - christi00473972 : @ReoZioo Dal mio punto di vista il “demerito” è non aver segnato le tante occasioni. Perché se entrava quello di Ka… -

Un Pioli senza filtri assapora il gusto di essere tra le migliori 8 d'Europa. Alnon accadeva da 11 anni e il "diavolo" si prende la qualificazione concedendo davvero poco al. Una partita anestetizzata nel primo tempo, i calciatori di Conte non mostrano quel sacro ...Paolo Condò nello studio post partita su Sky Sport sottolinea l'importanza del rientro del portiere francese: 'L'ho sempre messo come prima causa dei problemi del, ora lo metto tra i primi motivi della rinascita. E' fondamentale, per la sicurezza che trasmette alla difesa e per osmosi a tutta la squadra'. Guarda il ...... da una parte il passaggio del turno delin Champions dopo lo 0 - 0 di ieri sera contro ilnel ritorno degli ottavi, dall'altra la presentazione delle gare di oggi della Juve col ...

Champions League, Tottenham-Milan 0-0: rossoneri ai quarti dopo 11 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Cosa è successo nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Un pareggio che sa di vittoria, per come è stato ottenuto e per quel che vale: il Milan fa 0-0 a Londra, elimina il Tott ...Il Milan è fra le prime otto squadre d'Europa. I rossoneri hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League eliminando il Tottenham di Antonio Conte. Ieri, mercoledì 8 marzo ...