Tottenham-Milan | Conte | “Provato a fare la partita contro una grande squadra”

AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - Conte: "Nelle due gare abbiamo perso la qualificazione all'andata"

Il Milan torna ai quarti di Champions League dopo 11 anni dall'ultima volta: i rossoneri, dopo l'1-0 dell'andata, hanno pareggiato 0-0 nel ritorno contro il Tottenham di Antonio Conte. Le parole di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nel post partita della gara di Champions League contro il Milan: Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Tottenham-Milan di Champions League. "Europa indigesta. Qua non stiamo a parlare dell'allenatore, bisogna parlare della squadre. Diventa riduttivo. Bisogna sempre parlare del club e del..."

Champions: Milan ai quarti dopo 11 anni, eliminato Conte - Calcio Agenzia ANSA

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan: "Dobbiamo lavorare tanto per essere competitivi ...Il Milan pareggia 0-0 sul campo del Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e, grazie alla vittoria per 1-0 all’andata, si qualifica per i quarti di finale. I rossoneri centra ...