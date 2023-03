Tottenham-Milan, arriva la ‘sentenza’: “Non sembrava lui” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il giorno dopo la meritata qualificazione del Milan ai danni del Tottenham, arrivano i giudizi anche sull’operato di Conte Zero reti in due partite. Una qualificazione mai veramente messa in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Il giorno dopo la meritata qualificazione delai danni delno i giudizi anche sull’operato di Conte Zero reti in due partite. Una qualificazione mai veramente messa in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - Macri13 : RT @acmilan: ?? Check out the stats from #TOTACM ?? - lelecoccia : RT @acmilan: ?? Check out the stats from #TOTACM ?? -