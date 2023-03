Tottenham-Milan | ai quarti con merito | Spurs resi inoffensivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - stpo1980 : @OFFICIALFAMEL2 @domenico_pel7 io ho visto 3 partite vostre recentemente, Milan Tottenham, Tottenham Milan e Milan… - JALM8 : RT @LucaManinetti: Il #Milan dopo una prova di sacrificio, forza, mentalità, grinta e CUORE pareggia contro il Tottenham e si qualifica ai… -

Commenta per primo Undici anni dopo l'ultima volta ilè nuovamente ai quarti della Champions League . I rossoneri hanno superato indenni la trasferta in casa del(0 - 0 il finale), e in virtù della vittoria dell'andata sono entrati tra le ...0 - 0 Al 77esimo minuto espulso Romero per un brutto fallo su Theo Hernandez per doppia ammonizione. Formazione: 3 - 4 - 2 - 1: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias (56' ...Iltorna ai quarti di finale di Champions League dopo 11 anni. Ilnon è riuscito a ribaltare la sconfitta di San Siro, è finita 0 - 0 contro ila Londra. 'É un passaggio turno ...

Tottenham-Milan 0-0: rossoneri ai quarti dopo 11 anni | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Dopo l'infortunio al polpaccio, il portiere del Milan Mike Maignan è tornato. Tra boxe, pizza, allenamenti e un vecchio scontro con Ibra, ecco il suo mondo.