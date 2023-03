Tottenham-Milan 0-0 | Pioli | “Il passaggio del turno ci deve dare forza”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del pesantissimo pareggio per zero a zero al New White Hart Lane di Londra contro il. Per il tecnico italiano è la prima volta tra le otto regine d’Europa, per il clubese, invece, un traguardo che mancava da ben 11 anni. Per i rossoneri, oltre al prestigio sportivo, ildelsignifica dieci milioni netti nelle casse di un club che punta alla strada dell’autosostentamento.: “Meritavamo una serata del genere” Il tecnico dei rossoneri ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi a Londra: “Hanno fatto un’ottima partita, sono contento perché i ragazzi meritavano una serata del genere, non hanno mai mollato anche contro un ...

Dopo 11 anni ilraggiunge i quarti di finale di Champions League. I rossoneri eliminano dalla competizione ile adesso i tifosi ...Fanno festa i tremila tifosi rossoneri accorsi nella bolgia dell'avveniristicoHotspur Stadium, o 'New White Hart Lane'. Un impianto da sogno, che ildi Gerry Cardinale sogna per il ...Iltorna ai quarti di Champions League dopo 11 anni dall'ultima volta: i rossoneri, dopo l'1 - 0 dell'andata, hanno pareggiato 0 - 0 nel ritorno contro ildi Antonio Conte. Grande prova ...

Brahim Diaz’ strike in the first leg of the round-of-16 matchup was enough to separate the teams as even the return of manager Antonio Conte could not inspire a comeback from Spurs. Tottenham is now l ...Il Milan riesce nell’impresa di difendere il vantaggio acquisito a San Siro e festeggia il passaggio tra le prime otto squadre d’Europa. A Londra il Tottenham di Conte non riesce a schiodare lo 0-0 di ...