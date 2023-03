Tottenham-Milan 0-0 | Costacurta su Leao | “Grande delusione | non è ancora un campione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo lo 0-0 delin casa delagli ottavi di Champions League, l’opinionista Alessandroha parlato della prestazione di Rafael, oggi deludente. Ecco le sue parole: “è stata la, in una partita così deve essere determinante. Abbiamo detto che è un, ma in queste gare, in passato, i campioni facevano valere questo titolo. Non hadimostrato di essere un vero e proprio”. SportFace.