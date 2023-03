Tottenham-Milan 0-0 | Conte | “Qualificazione persa all’andata Futuro? A fine stagione si valuterà”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo l’eliminazione in Champions League arrivata col suocontro il, il tecnico Antonioha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. Ecco le sue parole: “Ilè una squadra che deve lavorare tanto e per diventare competitiva a livelli importanti deve fare ancora tanta strada. Lo scorso anno siamo usciti dai gironi di Conference League. Uno step quest’anno lo abbiamo fatto, vincendo il girone, e uscendo poi con la squadra campione d’Italia. Noi non vinciamo niente da tanti anni”. E ancora: “Lo scorso campionato siamo passati dal nono al quarto posto, vincendo 10 partite su 14, compiendo un miracolo. I giocatori stasera si sono impegnati, ma bisogna determinare di più in fase offensiva. Avevamo preparato la gara in modo diverso nella circolazione della palla. Avevamo defezioni importanti ...