Tottenham-Milan 0-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilconquista finalmente un posto tra le prime 8 d’Europa grazie ad un sofferto, ma meritato pareggio per 0-0 in casa del, dopo una partita di tenacia e voglia di cui andremo a parlarvi in questa nostra. Il risultato a reti inviolate basta infatti ai rossoneri per accedere ai quarti visto il successo dell’andata. Un traguardo bramato da tanto e ottenuto grazie ad una prestazione di grande solidità, concentrazione e spirito di sacrificio. Le occasioni non sono mancate, anzi, specialmente nella ripresa, ce ne sono state anche di clamorose. Tutto ciò a testimonianza di una partita viva, serrata e sul filo del rasoio, in cui però prevale l’animo guerriero degli ospiti. Non resta dunque che immergerci più a fondo nell’per scoprire i segreti e ...

Il Milan supera di slancio l’ostacolo Tottenham e torna ai quarti di finale della Champions League dopo 11 anni esatti. Un traguardo che, dunque, non capitava dal lontano 2011-2012 quando i rossoneri, ...Brahim Diaz’ strike in the first leg of the round-of-16 matchup was enough to separate the teams as even the return of manager Antonio Conte could not inspire a comeback from Spurs. Tottenham is now l ...