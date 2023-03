Tottenham-Milan 0-0 al 90? | Diavolo sprecone | ma qualificazione ottenuta!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - marcullo02 : RT @salamalekumismo: Cassano col pigiama di Paperino ad analizzare tottenham Milan e Bayern PSG. - salamalekumismo : Cassano col pigiama di Paperino ad analizzare tottenham Milan e Bayern PSG. -

Dopo 11 anni iltorna ai quarti di finale di Champions League, fermando unsenza spunti di rilevo all'Hotspur di Londra: 0 - 0 il risultato finale nella partita di ritorno degli ottavi dopo l'1 - 0 a ...Commenta per primo L'attaccante delOlivier Giroud ha parlato a Prime Video dopo il passaggio del turno contro il: 'Tanta roba... Ho detto ai ragazzi che la meritavamo, l'anno scorso abbiamo fatto bene ma eravamo in un ...Perisic 5: due gol e sei assist in carriera al, che fine ha fatto il Terminator dell'Inter ... Quando ilsi mette a 4 dietro si spegne). Kulusevski 5: ha il blocco dello scrittore, una ...

Tottenham-Milan 0-0: rossoneri ai quarti dopo 11 anni | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

I rossoneri volani ai quarti di Champions. Vigilia di Europa League per i giallorossi. Rinviata l'approvazione della semestrale bianconera. L'allenatore svela: “Sarei rimasto a vita nel Milan” ...Il Milan si qualifica per i quarti di finale di Champions League dopo aver pareggiato 0-0 con il Tottenham di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi. All'andata a San Siro i rossoneri ...