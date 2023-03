Tottenham | dall’Inghilterra | “Antonio Conte verso l’addio dal club londinese”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo quanto riportato dai media inglesi, il futuro disembra essere sempre più lontano dal. Nello specifico la BBC definisce una formalitàdel tecnico, a fine stagione o anche prima, dalla panchina delinglese. La decisione scaturisce sia da una volontà di non rinnovo di, ma anche da una delusione della dirigenza inglese per il rendimento della squadra in questa stagione. Oltre alla BBC, poi, anche il Sun riporta la stessa versione dei fatti, intitolando: “Out for the Cont”. Il Daily Mail, invece, da spazio ai malumori dello spogliatoio, in particolare di Richarlison. Quest’ultimo infatti ha dichiarato: “Questa stagione è stata veramente uno schifo e non mi capacito comenon mi faccia giocare”. SportFace.