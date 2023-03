Tottenham: Conte verso l’addio, si pensa a Spalletti (Di giovedì 9 marzo 2023) Il club londinese mette gli occhi su Luciano Spalletti L’eliminazione del Tottenham potrebbe essere stata la pietra tombale sull’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 marzo 2023) Il club londinese mette gli occhi su LucianoL’eliminazione delpotrebbe essere stata la pietra tombale sull’esperienza di Antoniosulla panchina del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - ZZiliani : Giocando in 12 grazie a #Maignan, che oltre a fare il #DiBartolomei regista davanti alla sua porta vuota e salvando… - gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Tottenham, futuro in bilico per Conte: spunta anche Spalletti per la panchina - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Tottenham, futuro in bilico per Conte: spunta anche Spalletti per la panchina -