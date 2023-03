Tottenham, Conte in bilico? I senatori sognano il ritorno di Pochettino (Di giovedì 9 marzo 2023) Antonio Conte in bilico sulla panchina del Tottenham? I senatori Spurs starebbero sognando il ritorno di Pochettino Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, in casa Tottenham c’è grande agitazione dopo l’uscita immediata dalla Champions League, con una parte dello spogliatoio sContenta della gestione tenuta da Antonio Conte. Il desiderio dei senatori, infatti, sarebbe quello di tornare al vecchio e coraggioso stile tenuto da Mauricio Pochettino, valutato però anche dal Real Madrid. In ogni caso Levy e il CdA difficilmente si faranno trasportare dai malumori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Antonioinsulla panchina del? ISpurs starebbero sognando ildiSecondo quanto riferito da Sky Sports UK, in casac’è grande agitazione dopo l’uscita immediata dalla Champions League, con una parte dello spogliatoio snta della gestione tenuta da Antonio. Il desiderio dei, infatti, sarebbe quello di tornare al vecchio e coraggioso stile tenuto da Mauricio, valutato però anche dal Real Madrid. In ogni caso Levy e il CdA difficilmente si faranno trasportare dai malumori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

