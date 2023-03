Tottenham, c’è anche Spalletti sul taccuino di Paratici per il dopo Conte (The Athletic) (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo fonti di The Athletic, il Tottenham è deciso a cambiare allenatore alla fine di questa stagione. La permanenza di Conte sulla panchina degli inglesi, dopo l’eliminazione in Champions contro il Milan, è decisamente in bilico. Lo è già da un po’ di tempo per volere di entrambe le parti. Ieri sera però la prestazione messa in campo da Kane e compagni ha deluso tutti. Scrive The Athletic: “Il presidente Daniel Levy ha incaricato Fabio Paratici, il suo amministratore delegato, di fare un elenco di possibili sostituti per il ruolo di allenatore quando Conte lascerà, che ora come ora sembra inevitabile. Al vertice della lista ci sarà probabilmente Luis Enrique, l’ex tecnico del Barcellona e della Spagna, che Paratici ammira da tempo.” Ne sono passati ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo fonti di The, ilè deciso a cambiare allenatore alla fine di questa stagione. La permanenza disulla panchina degli inglesi,l’eliminazione in Champions contro il Milan, è decisamente in bilico. Lo è già da un po’ di tempo per volere di entrambe le parti. Ieri sera però la prestazione messa in campo da Kane e compagni ha deluso tutti. Scrive The: “Il presidente Daniel Levy ha incaricato Fabio, il suo amministratore delegato, di fare un elenco di possibili sostituti per il ruolo di allenatore quandolascerà, che ora come ora sembra inevitabile. Al vertice della lista ci sarà probabilmente Luis Enrique, l’ex tecnico del Barcellona e della Spagna, cheammira da tempo.” Ne sono passati ...

