Totò Schillaci e il tumore: 'Il mondo mi è caduto addosso, ho problemi ma ora va meglio' In tanti si erano chiesti perché Totò Schillaci frequentasse la stessa clinica per tumori dove è stato arrestato Matteo Messina Denaro. A spiegare i motivi lo stesso Schillaci in una intervista al "Corriere della Sera". Peraltro a ... toto'schillaci,l'arresto in diretta di messina denaro, il tumore, l'ex moglie, pechino express totò schillaci Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il 'Corriere della Sera' Palermo, 16 gennaio: Totò Schillaci riemerge dopo un lungo silenzio, perché si trova per alcuni controlli nella ... Totò Schillaci e il suo dramma: 'Il mondo mi è caduto addosso' Così Totò Schillaci. L ' ex attaccante della Juventus e della Nazionale ha parlato del tumore che lo ha colpito 14 mesi fa e da cui sembra sia riuscito a guarire dopo essersi sottoposto a due operazioni.