Torture in carcere | condannati 5 agenti di San Gimignano

Siena, 9 marzo 2023 – Dopo 5 anni arriva la sentenza sul caso del carcere di Ranza, a San Gimignano, con cinque agenti di polizia penitenziaria condannati per tortura in concorso in relazione al ...