Tornare all’essenza (del gusto) per cambiare sguardo sul mondo (Di giovedì 9 marzo 2023) In un’epoca in cui il panorama gastronomico offre di tutto e in cui gli annoiati palati occidentali possono ormai permettersi il lusso di scegliere, selezionare, sperimentare e cambiare gusti, distinguersi dal “mare magnum” della ristorazione sembra sempre più difficile. Puntare sulla tradizione (fedelmente rispettata o orgogliosamente rivisitata) significa rivolgersi solo a una nicchia di pubblico (clienti Dop affezionati alle proprie origini, curiosi estemporanei e pochi palati raffinati in grado cogliere e apprezzare i riferimenti “storici” all’interno di un menu dalla veste originale), mentre gli sperimentalismi fini a sé stessi sono fuochi di paglia destinati a scomparire presto dall’orizzonte del “nuovo”. Ma allora come proporre un’idea di cucina attuale e al tempo stesso non superficiale ma di sostanza? È proprio impossibile combinare estro, estetica, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) In un’epoca in cui il panorama gastronomico offre di tutto e in cui gli annoiati palati occidentali possono ormai permettersi il lusso di scegliere, selezionare, sperimentare egusti, distinguersi dal “mare magnum” della ristorazione sembra sempre più difficile. Puntare sulla tradizione (fedelmente rispettata o orgogliosamente rivisitata) significa rivolgersi solo a una nicchia di pubblico (clienti Dop affezionati alle proprie origini, curiosi estemporanei e pochi palati raffinati in grado cogliere e apprezzare i riferimenti “storici” all’interno di un menu dalla veste originale), mentre gli sperimentalismi fini a sé stessi sono fuochi di paglia destinati a scomparire presto dall’orizzonte del “nuovo”. Ma allora come proporre un’idea di cucina attuale e al tempo stesso non superficiale ma di sostanza? È proprio impossibile combinare estro, estetica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dunvkirk : In realtà non penso che molti rapper siano “finiti”, devono solo tornare all’essenza pura del rap. E staccarsi da… - Cris170570 : @venegunden Marinella io ho visto questo concerto al lirico a Milano vero è lungo ma strepitoso credo veramente che… - stylesun__ : RT @LauraLuthien86: ' Avanti Tom , finiamo come abbiamo iniziato... insieme' Non Voldemort ma semplicemente Tom... Tornare alle origini e… - ArmandaGelsomin : RT @LauraLuthien86: ' Avanti Tom , finiamo come abbiamo iniziato... insieme' Non Voldemort ma semplicemente Tom... Tornare alle origini e… - SimonTheWatcher : RT @LauraLuthien86: ' Avanti Tom , finiamo come abbiamo iniziato... insieme' Non Voldemort ma semplicemente Tom... Tornare alle origini e… -