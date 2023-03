Torino | scoperta maxi discarica abusiva | 200 veicoli sequestrati

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 marzo 2023) Una gigantesca, estesa per oltre 7 mila metri quadrati, è statadagli uomini della Guardia di Finanza del capoluogo piemontese, in collaborazione con la Sezione aerea delle Fiamme Gialle di Varese. Al suo interno 220 automobili, che sono state sequestrate, un rimorchio contenente 35 mila litri di olii esausti e idrocarburi e 400 tonnellate di rifiuti di origine automotive. Area sequestrata e sei denunceLasi trovava nel quartiere Villaretto, su una vasta area degradata, in evidente stato di abbandono. L'inchiesta ha coinvolto due imprese del settore dell'autodemolizione che gestivano la. I militari hanno proceduto al sequestro dell'intera area e alla denuncia all'autorità giudiziaria di sei persone, che ...