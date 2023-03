Torino | morto 16enne colto da malore domenica in seggiovia

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il ragazzo sedicenne daricoverato in ospedale adopo che essere statodadurante la salita ina Prali, in Val Germanasca. Il giovane che prima di essere trasportato in ospedale era stato stabilizzato dal personale sanitario e dai carabinieri in servizio sulle piste e sottoposto a massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, è deceduto oggi. I genitori hanno dato l’assenso alla donazione degli organi. L'articolo proviene da Italia Sera.

