Torino, le condizioni degli infortunati (Di giovedì 9 marzo 2023) Un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Pellegri, Lazaro e Vlasic ed il loro possibile ritorno in campo Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, arrivano aggiornamenti importanti sui recuperi dagli infortuni in casa Torino. Contro il Lecce potrebbero inferri rientrare Samuele Ricci e Pietro Pellegri. Situazione diversa per Valentino Lazaro e Vlasic che torneranno solo dopo la sosta per le nazionali. Anche Vieira e Zima continuano il loro percorso di riabilitazione. Ci vorrà quindi ancora tempo prima che Juric possa tornare ad avere tutta la rosa a disposizione.

