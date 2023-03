Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo - fisco24_info : Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo: (Adnkronos) - La vittima è una 45enne di origine pakistana… - infoitinterno : Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo - vivereitalia : Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo - News24Italy : #Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo -

Ha ucciso la madre di 45 anni a martellate, fracassandole il cranio. È il brutale omicidio commesso a Pinerolo, in provincia di Torino, da un giovane di 23 anni. La tragedia si è consumata questa mattina nell'abitazione di famiglia in via Sommeiller, in centro città. Il killer, secondo quanto si apprende, sarebbe già stato...

Torino, giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo Adnkronos

(Adnkronos) - Omicidio a Pinerolo, nel torinese, dove un giovane 23enne di origine pakistana avrebbe colpito a martellate la madre, 45enne, che ha riportato ...