Tirreno - Adriatico | colpo di Roglic a Tortoreto Ganna si stacca | Kämna leader

Lo sloveno domina a Tortoreto e rientra di gran carriera nella graduatoria generale: Filippo Ganna crolla dopo una strenua ...Primoz Roglic. Alla sua prima corsa stagionale, quando la strada inizia a salire, anche lo sloveno risponde presente. Nella quarta tappa dellail corridore della Jumbo Visma trionfa sul traguardo di Tortoreto (partenza da Greccio per 218 km). Nel circuito finale nella città abruzzese, il primo a provarci è stato ...Primoz Roglic ha vinto la 4tappa della, 218 km da Greccio a Tortoreto. Lo sloveno della Jumbo - Visma ha preceduto Alaphilippe e Adam Yates. Il tedesco Lennard Kemna è il nuovo leader della classifica generale , ...

Tirreno Adriatico, attimi di caos durante il passaggio ad Ascoli: alcuni ciclisti sbagliano direzione corriereadriatico.it

Da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023, si disputa la Tirreno-Adriatico 2023 di ciclismo su strada: a Tortoreto oggi si è conclusa la quarta tappa, una frazione in linea di 218 km partita da Greccio, il ...