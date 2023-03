Tirreno-Adriatico 2023 | risultati e classifica quarta tappa | ordine di arrivo | acuto Roglic in volata

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ie ladelladella, con l’disui 218,1 km da Greccio a Tortorato. A vincere è Primoz, che quasi sornione si è nascosto nel gruppo gestendo ottimamente la situazione, piazzando poi l’finale negli ultimi 100 metri. Battuti Alaphilippe e Yates, con il secondo che sembrava messo in una buona posizione dopo aver seguito l’azione di Lafay. A meno di quattro km dall’si era verificato il pasticcio di Wout van Aert, che ha provato a infilarsi in uno spazio inesistente, cadendo a terra assieme ad un incolpevole Thomas Pidcock. Buona anche la prestazione di Filippo Ganna, che però nell’ultimo tratto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - alikton : RT @TirrenAdriatico: ?? A Tortoreto è subito battaglia tra i grandi! Guarda l'ultimo emozionante KM della tappa 4 della Tirreno-Adriatico @C… - giroditalia : RT @TirrenAdriatico: ?? A Tortoreto è subito battaglia tra i grandi! Guarda l'ultimo emozionante KM della tappa 4 della Tirreno-Adriatico @C… - sportmediaset : Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader #ciclismo - sportface2016 : #TirrenoAdriatico2023, #Roglic vince la quarta tappa: risultati e classifica -

Il passaggio della corsa allo Sferisterio La sesta tappa dellapassa da Macerata, sabato 11 marzo le scuole comunali (infanzia, elementari e medie) chiuderanno alle 10,30 per permettere il regolare rientro a casa degli studenti. Il passaggio ...La presentazione della quarta tappa dellae i favoritiLa quarta tappa della2023 porta oggi la 'Corsa dei due mari' da Greccio a Tortoreto, dopo 218 chilometri caratterizzati da un circuito finale mosso e un dislivello complessivo di oltre duemila metri. ...

Tirreno-Adriatico: Roglic vince la quarta tappa davanti a Alaphilippe e Yates La Gazzetta dello Sport

Domenica 5 e lunedì 6 hanno preso il via due corse a tappe di una settimana di grandissimo prestigio, la Parigi-Nizza, con al via i due grandi rivali dell'ultimo Tour de France, il vincitore Jonas ...ASCOLI - Attimi di caos oggi al passaggio in terra ascolana della carovana della Tirreno Adriatico: all'altezza della località lu battente una decina di ciclisti invece di girare a ...