Tirreno-Adriatico 2023 | Filippo Ganna fuori classifica non deve stupire | gli obiettivi restano Sanremo e Roubaix

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023)ha perso la leadership dellagenerale durante la tappa odierna della. Il verbanese, in maglia azzurra dopo la prima vittoria, schiacciante, nella cronometro di Lido di Camaiore, ha mollato prima dell’ultima ascesa sullo strappo di Tortoreto, finendo con un ritardo di 5’21” dal vincitore Primoz Roglic ed uscendo dunque definitivamente di. Si ferma quindi forse con una tappa di anticipo il tentativo di difesa della maglia da parte del corridore della INEOS. Era infatti difficile, se non impossibile, immaginarsi unin lotta con i migliori in cima alla dura salita di Sassotetto di domani, ma i 3 km al 7% di Tortoreto non eranodalla sua portata. I primi due passaggi ...