TikTok down oggi 9 marzo in Italia ma non solo | cos’è successo?

(Di giovedì 9 marzo 2023), 9, ine in diverse parti del mondo: sono in molti gli utenti che non riescono a visualizzare i contenuti dell’applicazione social. Stando alle diverse segnalazioni, il problema riguarderebbe il caricamento dei video. Il problema principale riguarda il caricamento dei video: aprendo l’app e il relativo video, viene mostrato di quest’ultimo nient’altro che il primo frame e, dopo qualche secondo di caricamento, viene mostrata la dicitura “Impossibile riprodurre il video”.: il problema non sembra limitarsi all’Photo Credits smartworld.itSecondoDetector, le segnalazioni sono in continuo aumento. Tuttavia, il problema sembra che sia di natura globale, in quanto anche sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noeasymind : @hyunicmaronnfai C'è tiktok down - aboutpat_ : RT @fineelinexwalls: tiktok in down: #tiktokdown vedere se è andare su il tuo wi-fi a tw… - aurysheerio1 : TikTok down perché anche lui è mentalmente instabile dopo aver sentito un pezzo di Eyes Closed by Ed Sheeran, lo capisco - GizChinait : Impossibile riprodurre video su #Tiktok: cosa sta succedendo | 9 marzo - NotizieVirgilio : ?? TikTok down, cosa sta succedendo -

. Il caricamento dei video di una delle app social più famose non funziona: i disservizi si stanno registrando in diverse parti del mondo, Italia compresa, giovedì 9 marzo. Ma cosa sta ...Come certificato dai dati presenti sulla pagina Downdetector di, gli iscritti all'app lamentano problemi con il caricamento dei contenuti , l'accesso al feed ed in generale all'app. Abbiamo ...è inPicco di segnalazioni Investimenti in Europaè inGli utenti che hanno provato ad accedere adalle 11 circa del mattino hanno riscontrato problemi con la ...

TikTok down: segnalazioni di disservizi in rapida crescita HDblog

A viral video involving a toddler being wrapped in saran wrap has led him to be taken away by child protective services as told by a TikTok-famou mother ... he was wrapped in cling film from the neck ...In one of the latest online debates, people are divided on whether Crocs belong at weddings. While some women are still wearing heels down the aisle, they're starting and ending their days in ...