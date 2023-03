Tiago Pinto | «Napoli bene in Europa | anche l’Inter! Speriamo che…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023), general manager della Roma, intervenuto su Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida diLeague fra i giallorossi e la Real Sociedad ha parlato delle squadre italiane impegnate in, fra cui l’Inter PERCORSO –ha parlato a proposito delle squadre italiane impegnate nelle competizioni Europee. Il dirigente della Roma si augura che per il calcio italiano il percorso possa essere netto: «Io penso che l’Italia è un paese del calcio. L’unico paese del mondo in cui vai a vedere una partita di Serie C e ci sono 20, 30mila persone. Voi italiani avete una consapevolezza grande degli aspetti tattici e del gioco. Io che sento qui è che a voi piace discutere la tattica e di come le squadre si presentano in campo. Ma in stagione ci sono momenti in ...