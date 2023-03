Thiago Motta | ' ' Milito? Un amico a cui voglio bene' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : Il premio 'Coach Of The Month' di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ?????? - SerieA : Thiago Motta ?? Ivan Juric ?? Ecco dove l’avevamo già vista! #TorinoBologna - MarioRo30360947 : @il_nerazzurro Chi prendi, per toglierti Inzaghi? Però non mi nominare Thiago Motta per favore... - Filippo26887832 : RT @FrancescoLivo_: Thiago Motta parla del rapporto con Arnautovic ?? #ThiagoMotta #Arnautovic #Bologna - FrancescoLivo_ : Thiago Motta parla del rapporto con Arnautovic ?? #ThiagoMotta #Arnautovic #Bologna -

Il tecnico del Bologna,, in conferenza stampa parla del suo ex compagno di squadra all'Inter, Diego ...fa chiarezza. La sconfitta con il Torino, gara nella quale Marko Arnautovic non ha fatto il proprio ingresso in campo, ha generato del malumore anche a causa del timore di frizioni tra il ...BOLOGNA - Battere la Lazio per cancellare la sconfitta col Torino. Il Bologna non ha ancora mandato giù il ko di lunedì, un ko del quale, ancora oggi,si assume le responsabilità. "Non abbiamo giocato per i primi 30/35 minuti. La sconfitta è difficile da digerire ma già in partita abbiamo aggiustato le posizioni in campo, abbiamo ...

Le parole dell'allenatore rossoblù: "Non è detto che con un attaccante in più si crea di più. Preferisco parlare di un merito degli altri che un demerito di un giocatore" ...Le parole dell'allenatore rossoblù: "Non è detto che con un attaccante in più si crea di più. Preferisco parlare di un merito degli altri che un demerito di un giocatore" ...