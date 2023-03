Thiago Motta: «Milito, gli voglio bene. Periodo indimenticabile» (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio, Thiago Motta ha risposto alle belle parole che gli sono arrivate da Diego Milito. Non dimenticando il Periodo indimenticabile passato insieme all’Inter. RAPPORTO INDELEBILE – Thiago Motta ha commentato le parole di Diego Milito, che ha sottolineato come il Bologna possa arrivare in Europa. La risposta del tecnico dei felsinei non si è fatta attendere e, in conferenza stampa, ha ricordato anche il Periodo all’Inter insieme all’argentino: «voglio un bene enorme a Diego anche per il percorso che abbiamo fatto insieme. È un ragazzo fantastico, mi fa piacere sentire belle parole soprattutto quando vengono da un ragazzo serio come lui. Abbiamo fatto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio,ha risposto alle belle parole che gli sono arrivate da Diego. Non dimenticando ilpassato insieme all’Inter. RAPPORTO INDELEBILE –ha commentato le parole di Diego, che ha sottolineato come il Bologna possa arrivare in Europa. La risposta del tecnico dei felsinei non si è fatta attendere e, in conferenza stampa, ha ricordato anche ilall’Inter insieme all’argentino: «unenorme a Diego anche per il percorso che abbiamo fatto insieme. È un ragazzo fantastico, mi fa piacere sentire belle parole soprattutto quando vengono da un ragazzo serio come lui. Abbiamo fatto ...

