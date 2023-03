The Winchesters | il finale della prima stagione introduce il multiverso di Supernatural

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ecco cosa è accaduto neldi The, spinoffcelebre serie targata CW. Le speculazioni degli ultimi mesi sono alla fine diventate realtà. Nell'episodio conclusivodi The, intitolato Hey, That's No Way to Say Goodbye, è stato ufficialmente confermato come lo spinoff disia ambientato in un universo completamente differente da quellocelebre serie CW,ndo di fatto un. Nell'episodio ha fatto il suo ritorno Dean Winchester, nuovamente interpretato da Jensen Ackles, ma lo showrunner Robbie Thompson ha spiegato di come si tratti di un universo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stixkyfinger : CHE BELLO L'ULTIMO EPISODIO DI THE WINCHESTERS RAGAAAAA - badtasteit : #TheWinchesters - #MegDonnelly commenta quanto accaduto nel season finale della serie - milkovichsly : Io in tutto ciò devo ancora recuperare gli ultimi episodi di The Winchesters compreso il finale di stagione e penso che ne uscirò distrutta - xcaswinchester : Ve lo giuro che ci ho provato a vedere The Winchesters senza giudicare ma non ce la faccio, penso a cosa avrebbero… - R3NJUNP0P : Qualcuno che la segue me la può spiegare perché non ho di certo voglia di recuperare The Winchesters -

Le speculazioni degli ultimi mesi sono alla fine diventate realtà. Nell'episodio conclusivo della prima stagione di, intitolato Hey, That's No Way to Say Goodbye , è stato ufficialmente confermato come lo spinoff di Supernatural sia ambientato in un universo completamente differente da quello della ...Prima di riprendere il ruolo di Dean Winchester nel prequel dellaCW, Jensen Ackles ha interpretato il personaggio per ben 15 stagioni di Supernatural . Quindi, quando è tornato su un altro set nei panni dello stesso personaggio per dare indicazioni a ...La prima stagione disi è conclusa con l'episodio andato in onda martedì sugli schermi americani diCW, ecco cosa è accaduto nell'episodio e i commenti di Meg Donnelly al season finale . Non proseguite ...

The Winchesters, Jensen Ackles sul ritorno nei panni di Dean: 'Strano, ma ero a mio agio' Everyeye Serie TV

Ecco cosa è accaduto nel finale della prima stagione di The Winchesters, spinoff della celebre serie targata CW.Supernatural alum Jensen Ackles claims The Winchesters Season 2 on the CW will feature the return of additional fan-favorite characters.