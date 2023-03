The Room: BoB Odenkirk star del remake, nel ruolo di Tommy Wiseau (Di giovedì 9 marzo 2023) Bob Odenkirk interpreterà il ruolo di Tommy Wiseau in un remake di The Room. Wiseau ha raggiunto la fama con il suo film del 2003 The Room, uno film dramma che è stato accolto involontariamente come una commedia e che è stato considerato uno dei peggiori film mai realizzati. Per quanto pessimo, The Room esercita un fascino tale da essere diventato un cult. Ad accrescere lo status mitico del film, nel 2017 James Franco ha girato un meta-film da Oscar su The Room, intitolato The Disaster Artist, in cui interpretava Wiseau e ricreava alcuni dei momenti più memorabili del film. This is real. This is true. And let me tell you, I tried my best to SELL every line, as honestly as I could…and I had a BLAST https://t.co/v261E1DKnG — Mr. Bob Odenkirk ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Bobinterpreterà ildi Tommy Wiseau in undi The. Wiseau ha raggiunto la fama con il suo film del 2003 The, uno film dramma che è stato accolto involontariamente come una commedia e che è stato considerato uno dei peggiori film mai realizzati. Per quanto pessimo, Theesercita un fascino tale da essere diventato un cult. Ad accrescere lo status mitico del film, nel 2017 James Franco ha girato un meta-film da Oscar su The, intitolato The Disaster Artist, in cui interpretava Wiseau e ricreava alcuni dei momenti più memorabili del film. This is real. This is true. And let me tell you, I tried my best to SELL every line, as honestly as I could…and I had a BLAST https://t.co/v261E1DKnG — Mr. Bob...

