Tesoro: il 14 marzo in asta Btp fino a 9,75 miliardi (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Tesoro metterà in asta titoli a medio e lungo termine fino a 9,75 miliardi di euro il prossimo 14 marzo , fra cui anche il Btp Green. E' quanto informa il Mef secondo cui saranno emessi i Btp a 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilmetterà intitoli a medio e lungo terminea 9,75di euro il prossimo 14, fra cui anche il Btp Green. E' quanto informa il Mef secondo cui saranno emessi i Btp a 3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Tesoro: il 14 marzo in asta Btp fino a 9,75 miliardi: Titoli 3, 7 e 50 anni e Btp Green - FabioLisci : RT @RockOthers: ALMANACCO ROCK by @FabioLisci #AlmanaccoRock @EricClapton Il 09 marzo 2011, Eric Clapton ha messo all’asta a New York da B… - 6StringsUmarell : RT @RockOthers: ALMANACCO ROCK by @FabioLisci #AlmanaccoRock @EricClapton Il 09 marzo 2011, Eric Clapton ha messo all’asta a New York da B… - RockOthers : ALMANACCO ROCK by @FabioLisci #AlmanaccoRock @EricClapton Il 09 marzo 2011, Eric Clapton ha messo all’asta a New Y… - AveRinasci : Ci sono donne meravigliose che hanno intrecciato i miei pensieri costringendomi a riflettere, insegnandomi che ogni… -