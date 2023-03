Tesla Model Y - Nuova indagine negli Usa per un distacco improvviso dei volanti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lafinisce di nuovo sottoStati Uniti. La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha aperto un'inchiesta preliminare su 120.089 esemplari diY di recente fabbricazione dopo aver ricevuto due segnalazioni su uncompleto edel volante durante la marcia. L'. In particolare, l'autorità statunitense ha deciso di valutare la "portata, la frequenza e i processi di produzione" associati a un inconveniente che, per fortuna, non ha determinato tragiche conseguenze grazie alla bassa velocità dei veicoli interessati: in sostanza ai due automobilisti sono state consegnate vetture caratterizzate dall'assenza di un bullone che fissa il volante al piantone dello sterzo. "Entrambi i veicoli si legge nella denuncia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teslarati : Tesla Model X Plaid gaps Ferrari 488 Pista in insane drag race - AhmedSocrates : RT @attikus65: Sellin' Tesla model T... - CF22092013 : RT @CeotechI: Tesla Model Y: si staccano i volanti, l'NHTSA indaga #AutoElettriche #Automobile #Indagini #ModelY #NHTSA #Notizie #Sicurezza… - faustojack : RT @guidaautonoma: Tesla: la prossima auto sarà dotata di #guidaautonoma quasi completa - swnlng3 : RT @attikus65: Sellin' Tesla model T... -

... prestazioni Prestazioni e capacità Tre versioni costituiscono il catalogo iniziale del... Tuttavia, le celle dovrebbero essere identiche a quelle della3.Finendo per ruotare su se stesso, scivolare giù per la collina, infine terminare la sua corsa contro una innocente3 , innescando una mini - carambola tra ''naufraghi'' . Non è colpa di ...Il mese scorso a Walnut Creek in California è avvenuto un incidente mortale che ha coinvolto unaS . L'auto è andata a schiantarsi contro un camion dei pompieri fermo in autostrada. Questo in quanto i vigili stavano soccorrendo delle persone che erano rimaste ferite in un precedente ...

Tesla Model Y: nuova indagine negli Stati Uniti per un distacco improvviso dei volanti - Quattroruote.it Quattroruote

L'autorità federale dei trasporti Nhtsa ha ricevuto segnalazioni sull'assenza di un bullone di fissaggio al piantone dello sterzo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...