**Terzo polo: Renzi vede senatori Iv, 'avanti con partito unico'** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "avanti, avanti" con il progetto del Terzo polo. Matteo Renzi ha visto i senatori di Iv spiegando, da quello che si apprende, che per quel che riguarda il progetto del partito unico con Azione "è tutto ok".

