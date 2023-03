Terzo Polo | Renzi | ' partito unico in tempi stretti | allargato a chi sta fuori da Azione e Iv'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Stamattina a Tg Uno Mattina. Immigrazione, riforma fiscale, riforma del reddito di cittadinanza, le prospettive del… - MarcoFattorini : Pd e Terzo Polo firmano la proposta di legge popolare rilanciata da Riccardo Magi (+Europa) per superare la Bossi-F… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: “Il progetto del Terzo Polo avanza. Oggi come Italia Viva confermeremo l’impegno verso il partito un… - TV7Benevento : **Terzo Polo: Renzi, 'a Meloni e Schlein esclusiva soluzioni banali, noi diversi'** - - DarioBallini : Visto che Renzi e Calenda oggi presentano le proposte del Terzo Polo sulla sanità, mi pareva giusto andare a verifi… -

La seduta è stata sospesa su richiesta delle opposizioni (Pd, +Europa,, M5s). Il sindaco: Nobel per la pace a Cutro Il premio Nobel per la pace per Cutro 'sarebbe un riconoscimento non ...... Riccardo Magi, per abolire la Bossi Fini, e per una gestione più umana delle migrazioni, stia raccogliendo il consenso delle principali forze di opposizione, dal Pd al, fino a Verdi ...... Riccardo Magi, per abolire la Bossi Fini, e per una gestione più umana delle migrazioni, stia raccogliendo il consenso delle principali forze di opposizione, dal Pd al, fino Verdi ...

Amministrative: ITALIA VIVA ed AZIONE non appoggia Andrea Maule. "Recenti articoli apparsi sulla stampa locale hanno generato confusione e ci costringono a fare alcuni chiarimenti.Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Un piano per lo smaltimento delle liste d’attesa e per i pronto soccorso. Lo hanno presentato oggi Azione e Italia Viva ad un’iniziativa a Roma con Carlo Calenda e Matteo Re ...