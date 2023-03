**Terzo Polo: Iv, 'sì partito unico, entro giugno ok Manifesto e Carta valori'** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Italia Viva ha riunito quest'oggi i propri parlamentari, i propri consiglieri regionali e il proprio gruppo dirigente. Italia Viva apprezza l'accelerazione verso il partito unico e concorda con i tempi proposti da Carlo Calenda al comitato politico". Si legge in una nota. "Italia Viva raccomanda la massima apertura del percorso di formazione del nuovo partito, sia nella scrittura del Manifesto e della Carta dei valori, che nel percorso di costruzione politica, coinvolgendo soprattutto liberali, popolari e tutti i riformisti. Italia Viva presenterà alla prossima riunione del comitato politico i suggerimenti finalizzati ad allargare al massimo la costruzione di questo partito, partendo da Azione e Italia Viva, ma andando oltre Azione e Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Italia Viva ha riunito quest'oggi i propri parlamentari, i propri consiglieri regionali e il proprio gruppo dirigente. Italia Viva apprezza l'accelerazione verso ile concorda con i tempi proposti da Carlo Calenda al comitato politico". Si legge in una nota. "Italia Viva raccomanda la massima apertura del percorso di formazione del nuovo, sia nella scrittura dele delladei, che nel percorso di costruzione politica, coinvolgendo soprattutto liberali, popolari e tutti i riformisti. Italia Viva presenterà alla prossima riunione del comitato politico i suggerimenti finalizzati ad allargare al massimo la costruzione di questo, partendo da Azione e Italia Viva, ma andando oltre Azione e Italia ...

