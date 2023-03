Terzo Polo | il partito si fa Calenda | “Io leader | Renzi farà passo indietro Nome? Ci stiamo pensando”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Carlodella federazione Azione/Italia Viva, è stato ospite questa mattina di Agorà. Il programma del palinsesto di Rai 3. Il, oggi, incontrerà le associazioni sanitarie del paese per discutere: “Del principale problema, come diciamo da quando siamo nati, del nostro paese”. Un tema caro alsul quale, assicura, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Stamattina a Tg Uno Mattina. Immigrazione, riforma fiscale, riforma del reddito di cittadinanza, le prospettive del… - you_trend : ?? Il nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24 mostra che la fiducia in #Schlein è al 31%, un dato inferiore a quello di… - CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - DanielaDaffin : RT @marattin: Stamattina a Tg Uno Mattina. Immigrazione, riforma fiscale, riforma del reddito di cittadinanza, le prospettive del Terzo Pol… - MariaGr12512482 : RT @Ferula18: Voglio bene @pbersani ma sta storia dell'allargamento ha portato male, mettere insieme la qualunque è deleterio. Cambiare il… -

Roma, 8 mar " Il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv "per ora lo guido io, mi presento come segretario". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà. "Sul nome ci dobbiamo lavorare, il nome è ...Pensa di aver contribuito col suo governo "primatista" di donne ministro E ci sarà una leader donna anche nelSì, sono orgoglioso di aver formato il primo " e per adesso ultimo " governo ...... loro sono i responsabili delle istituzioni, che stiano nei palazzi delle istituzioni' ha aggiunto il senatore del, secondo il quale 'Meloni scopre sempre di più che fra il blocco navale e ...

Il Terzo Polo ha un problema di donne No, di prime donne: Calenda L'HuffPost

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Enrico Cisnetto ne ha discusso con Riccardo Magi (Segretario e Deputato +Europa), Matteo Richetti (Capogruppo Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati) ed Ettore Rosato (Deputato Azione-Italia Viva ...