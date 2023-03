Terzo Polo | Calenda | mi presento segretario e lo guido io

(Di giovedì 9 marzo 2023) "Per ora" il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv "loio: micome". Renzi? "E' coerente: ha fatto un passo indietro. Non è negli organi della Federazione, ...

Il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv 'per ora lo guido io, mi presento come segretario'. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà. 'Sul nome ci dobbiamo lavorare, il nome è importante', ..."Per ora" il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv "lo guido io: mi presento come segretario". Renzi "E' coerente: ha fatto un passo indietro. Non è negli organi della Federazione, ...... loro sono i responsabili delle istituzioni, che stiano nei palazzi delle istituzioni' ha aggiunto il senatore del, secondo il quale 'Meloni scopre sempre di piu' che fra il blocco navale ...

Il leader di Iv: davanti alla tragedia non è stato chiarito il punto-chiave del mancato intervento della Capitaneria. Dalla Commissione un impegno teorico, ma ancora non sufficiente ...Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Daremo i nostri suggerimenti perché il processo" per arrivare al partito unico tra Azione e Italia viva "sia il più aperto e ...