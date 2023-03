Terzo polo: Calenda, 'mi presento segretario e lo guido io, Renzi ha fatto passo indietro' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - Il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv "per ora lo guido io, mi presento come segretario". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà. "Sul nome ci dobbiamo lavorare, il nome è importante", ha aggiunto il leader di Azione. "Renzi è coerente, ha fatto un passo indietro, non è negli organi della federazione, fa altro, da persona molto intelligente dà un contributo molto importante", ha detto ancora Calenda aggiungendo: "Se ci saranno donne che si vogliono candidare sarà un processo aperto e competitivo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - Il partito unico che nascerà dalla fusione di Azione e Iv "per ora loio, micome". Lo ha detto Carloa Agorà. "Sul nome ci dobbiamo lavorare, il nome è importante", ha aggiunto il leader di Azione. "è coerente, haun, non è negli organi della federazione, fa altro, da persona molto intelligente dà un contributo molto importante", ha detto ancoraaggiungendo: "Se ci saranno donne che si vogliono candidare sarà un processo aperto e competitivo".

