Terremoto Umbria: scossa di magnitudo 4.4 (Di giovedì 9 marzo 2023) Un Terremoto è stato avvertito a Perugia. La scossa è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città. In base al dato fornito dall’Istituto di geofisica e vulcanologia la magnitudo è di 4.4 con epicentro Umbertide. Secondo una prima stima dell’Ingv la magnitudo sarebbe stata tra 4.3 e 4.8. Sulla base dei calcoli L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 marzo 2023) Unè stato avvertito a Perugia. Laè stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città. In base al dato fornito dall’Istituto di geofisica e vulcanologia laè di 4.4 con epicentro Umbertide. Secondo una prima stima dell’Ingv lasarebbe stata tra 4.3 e 4.8. Sulla base dei calcoli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiUmbria : +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.… - Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - mattiamattiaaa : RT @rtl1025: ?? È nella zona di #Umbertide l'#epicentro della scossa di #terremoto avvenuta in #Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4. È quan… - LPieceofart : RT @TgrRaiUmbria: +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.05 #Io… - fisco24_info : Terremoto oggi in Umbria, scossa del 4.4 a Perugia: (Adnkronos) - Con epicentro a Umbertide -