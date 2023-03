Terremoto Umbria, nuova forte scossa di 4.6 alle 20.05 dopo quella del pomeriggio. Scuole chiuse a Perugia, a Umbertide 30 evacuati (Di giovedì 9 marzo 2023) Terremoto oggi a Perugia. Due nuove forti scosse nei pressi di Perugia si sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'altra: la prima, alle 20.08, ha avuto una... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 marzo 2023)oggi a. Due nuove forti scosse nei pressi disi sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'altra: la prima,20.08, ha avuto una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Agenzia_Ansa : È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4.… - SkyTG24 : Terremoto avvertito in diverse zone di Perugia, magnitudo 4.4 - luigicastronuov : @DarkLadyMouse Leggo di un terremoto in Umbria. Spero non sia niente di grave. - djnutria57 : RT @GiuliaTamagnin1: Scossa fortissima 20.09 #Terremoto #Umbria -