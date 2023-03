Terremoto Umbria | Musumeci | nessun danno ma seguiamo con attenzione

(Di giovedì 9 marzo 2023) Al momento non sono segnalati danni dopo la scossa didi magnitudo 4.4 registrata nel pomeriggio, alle 16,05, in. Gente in strada, tanto spavento ma al momento non si segnalano crolli o danni. "Ho sentito un forte boato - racconta un cittadino di Perugia - tipo un tuono fortissimo, poi una oscillazione piuttosto lunga". A Perugia l'Università è stata chiusa, anche quella per stranieri. Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse richieste di informazioni ma al momentoa richiesta di intervento."La scossa didi oggi pomeriggio che ha colpito l', con epicentro a Umbertide, fortunatamente non ha arrecato danni alle persone - afferma Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 -. Mentre sono ancora in corso le opportune ...

Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. È nella zona di Umbertide l'epicentro della scossa di terremoto avvenuta in Umbria alle 16.05, con magnitudo 4.4. Terremoto in Umbria epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Terremoto, evacuate palazzine e abitazioni

...delnon toccano oggi per la prima volta Umbertide, che si trova in una zona considerata a pericolosità alta. Qui nel 1984 avvenne un sisma di magnitudo 5.6 che causò danni in tutta l'...Unè stato registrato inin provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide, dove molte persone L'articolo, scossa diin provincia di Perugia. "Tanta paura" proviene da True ...Il racconto di chi ha vissuto il sisma dell'direttamente dalle zone vicine all'epicentro

Le cronache del terremoto non toccano oggi per la prima volta Umbertide, che si trova in una zona considerata a pericolosità alta. Qui nel 1984 avvenne un sisma di magnitudo 5.6 che causò danni in ...I vigili del fuoco hanno segnalato piccoli crolli per alcuni edifici fatiscenti a causa della scossa di terremoto di oggi, giovedì 9 marzo, di magnitudo 4.4 con epicentro nel territorio comunale di ...