Terremoto, torna la paura: forte scossa in Umbria. Gente in strada (Di giovedì 9 marzo 2023) paura nella provincia di Perugia e in molte zone limitrofe in Umbria ma anche in Toscana e Marche per una forte scossa di Terremoto che è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'epicentro è stato localizzato a Umbertide tra Perugia, Gubbio e Città di Castello. La prima stima dell'Ingv indicava magnitudo fra 4.3 e 4.8, successivamente l'Istituto di geofisica e vuicanologia ha fissato l'entità della scossa registrata alle 16.05 a magnitudo 4.4. La scossa di Terremoto è stata avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia molta Gente è scesa in strada e sui social molti utenti fanno sapere di aver avvertito sensibilmente il sisma. I vigili del fuoco fanno sapere di aver ricevuto numerose richieste di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023)nella provincia di Perugia e in molte zone limitrofe inma anche in Toscana e Marche per unadiche è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'epicentro è stato localizzato a Umbertide tra Perugia, Gubbio e Città di Castello. La prima stima dell'Ingv indicava magnitudo fra 4.3 e 4.8, successivamente l'Istituto di geofisica e vuicanologia ha fissato l'entità dellaregistrata alle 16.05 a magnitudo 4.4. Ladiè stata avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia moltaè scesa ine sui social molti utenti fanno sapere di aver avvertito sensibilmente il sisma. I vigili del fuoco fanno sapere di aver ricevuto numerose richieste di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Terremoto, torna la paura: forte scossa a #Umbertide. Gente in strada a #Perugia #9marzo #iltempoquotidiano… - fifinhoso : @tinyvillanelle Dai, io pure, sto a Pescara ma son nato e cresciuto in Umbria e so cosa significhi, ho vissuto quel… - NotizieVirgilio : ?? Forte scossa di terremoto a Perugia: magnitudo oltre 4 - infoitinterno : Terremoto, la terra torna a tremare in Campania - ottopagine : Terremoto, la terra torna a tremare in Campania: ecco cosa è successo #Pozzuoli -