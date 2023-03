Terremoto: seconda forte scossa in provincia di Perugia. Si è mossa la stessa faglia dell'Aquila e Amatrice (Di giovedì 9 marzo 2023) Epicentro nella zona di Umbertide. Il sisma dopo le 20 ha seguito quello delle 16 di oggi pomeriggio. Epicentro a una profondità di 10 km Leggi su lastampa (Di giovedì 9 marzo 2023) Epicentro nella zona di Umbertide. Il sisma dopo le 20 ha seguito quelloe 16 di oggi pomeriggio. Epicentro a una profondità di 10 km

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Labellasospesa : RT @a_suraci: Al #terremoto non ci si abitua mai, ogni volta fa gelare il sangue. Seconda scossa decisamente più forte - Labellasospesa : RT @Marco49922370: Qui la terra continua a tremare Terza scossa in quattro ore La seconda da panico ?? #Terremoto #Umbria - gab_v250 : RT @a_suraci: Al #terremoto non ci si abitua mai, ogni volta fa gelare il sangue. Seconda scossa decisamente più forte - IGiustiziere12 : RT @Marco49922370: Qui la terra continua a tremare Terza scossa in quattro ore La seconda da panico ?? #Terremoto #Umbria - hopesnoodlesoup : RT @a_suraci: Al #terremoto non ci si abitua mai, ogni volta fa gelare il sangue. Seconda scossa decisamente più forte -