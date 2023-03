Terremoto Perugia, scossa di grado 4.4 Richter avvertita in città. Epicentro a est di Umbertide (Di giovedì 9 marzo 2023) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter (stima provvisoria) è stata registrata alle 16:05 di giovedì nella zona di Perugia. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata piuttosto intensa ed è stata avvertita in diverse aree della città e fino a Teramo, in Abruzzo, a quasi duecento chilometri di distanza. L’Epicentro, riferisce sempre l’Ingv, è stato localizzato a cinque chilometri a est di Umbertide, borgo di 16mila abitanti in provincia di Perugia. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 4.4 ore 16:05 IT del 09-03-2023 a 5 km E Umbertide (PG) Prof=10Km #INGV 34293041 https://t.co/P9747pzh2h — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Unadidi magnitudo 4.4 della scala(stima provvisoria) è stata registrata alle 16:05 di giovedì nella zona di. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Laè stata piuttosto intensa ed è statain diverse aree dellae fino a Teramo, in Abruzzo, a quasi duecento chilometri di distanza. L’, riferisce sempre l’Ingv, è stato localizzato a cinque chilometri a est di, borgo di 16mila abitanti in provincia di. DATI #RIVISTI #ML 4.4 ore 16:05 IT del 09-03-2023 a 5 km E(PG) Prof=10Km #INGV 34293041 https://t.co/P9747pzh2h — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? #Terremoto #Perugia La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul terri… - TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - TgrRaiUmbria : +++++Terremoto in Umbria++++++ epicentro nella zona nord di Perugia. Secondo Ingv magnitudo tra 4.3 e 4.8. Alle 16.… - wireditalia : Scossa di magnitudo 4.4 a Umbertide, in provincia di Perugia #terremoto #Umbria #Umbertide - hairagionetu_ : Terremoto forte a Perugia ?? #terremoto -