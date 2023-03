Terremoto oggi Perugia: epicentro, magnitudo e ultime notizie (Di giovedì 9 marzo 2023) Terremoto oggi Perugia – Un Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato oggi pomeriggio, 9 marzo 2023, alle ore 16.05 nella zona di Perugia, e in generale in gran parte dell’Umbria, come segnalato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L’epicentro del sisma è stato individuato a 5 chilometri a est di Umbertide, in provincia di Perugia, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2970, 12.3890 ad una profondità di 10 chilometri. Molte le persone che lo hanno prontamente segnalato sui social, raccontando di una scossa molto forte e ben distinguibile. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. In aggiornamento Qui tutte le scosse di oggi in Italia Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023)– Undi4.4 è stato registratopomeriggio, 9 marzo 2023, alle ore 16.05 nella zona di, e in generale in gran parte dell’Umbria, come segnalato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L’del sisma è stato individuato a 5 chilometri a est di Umbertide, in provincia di, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2970, 12.3890 ad una profondità di 10 chilometri. Molte le persone che lo hanno prontamente segnalato sui social, raccontando di una scossa molto forte e ben distinguibile. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. In aggiornamento Qui tutte le scosse diin Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto_Cirio : In partenza per la Turchia dove oggi a nome del Governo italiano doneremo l’ospedale da campo EMT-2 che… - DPCgov : Sempre pronti a soccorrere. Di notte e di giorno, in Italia e all'estero come nelle ultime settimane per il terremo… - albertopremici : Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato dall'INGV alle 16.05 di oggi, con epicentro in comune di Umbertide… - leggoit : Terremoto oggi in Umbria di magnitudo 4.4 avvertito da Firenze a Terni. «A Perugia gente in strada» - shikachouu : Oggi comunque ci mancava solo il terremoto a Perugia. Stanotte si dorme tranquilli dai. -