Terremoto oggi in Umbria, scossa 4.4 a Perugia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) - scossa di Terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro Umbertide. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Ai Vigili del Fuoco sono arrivate numerose chiamate con richieste di informazioni, ma al momento non sono stati segnalato danni. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 4.4 ore 16:05 IT del 09-03-2023 a 5 km E Umbertide (PG) Prof=10Km #INGV 34293041 https://t.co/P9747pzh2h— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, 2023 Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) -diinnella zona di. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro Umbertide. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Ai Vigili del Fuoco sono arrivate numerose chiamate con richieste di informazioni, ma al momento non sono stati segnalato danni. DATI #RIVISTI #ML 4.4 ore 16:05 IT del 09-03-2023 a 5 km E Umbertide (PG) Prof=10Km #INGV 34293041 https://t.co/P9747pzh2h— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terremoto di magnitudo 4.4 a Perugia, la scossa alle 16.05 - Alberto_Cirio : In partenza per la Turchia dove oggi a nome del Governo italiano doneremo l’ospedale da campo EMT-2 che… - DPCgov : Sempre pronti a soccorrere. Di notte e di giorno, in Italia e all'estero come nelle ultime settimane per il terremo… - 84Silvia14 : Ci mancava una bella scossa di #terremoto oggi. - UniperugiaNews : ?? In considerazione della scossa di terremoto del pomeriggio di oggi, in via cautelativa domani è stata decisa la… -