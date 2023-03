Terremoto oggi in Umbria, nuova forte scossa a Perugia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) - nuova scossa di Terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato, sempre nella stessa zona umbra, alle 20.08 e ha avuto una magnitudo tra il 4.4 e il 4.9. La prima questo pomeriggio alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro Umbertide. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Ai Vigili del Fuoco sono arrivate numerose chiamate con richieste di informazioni. "Al momento è in fase di verifica da parte dei Vigili del Fuoco la segnalazione di danni a una abitazione di Umbertide" comunicano dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale. "Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni" ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) -diinnella zona di. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato, sempre nella stessa zona umbra, alle 20.08 e ha avuto una magnitudo tra il 4.4 e il 4.9. La prima questo pomeriggio alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro Umbertide. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Ai Vigili del Fuoco sono arrivate numerose chiamate con richieste di informazioni. "Al momento è in fase di verifica da parte dei Vigili del Fuoco la segnalazione di danni a una abitazione di Umbertide" comunicano dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale. "Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terremoto di magnitudo 4.4 a Perugia, la scossa alle 16.05 - Alberto_Cirio : In partenza per la Turchia dove oggi a nome del Governo italiano doneremo l’ospedale da campo EMT-2 che… - TV7Benevento : Terremoto oggi in Umbria, nuova forte scossa a Perugia - - fede1459 : Altra scossa di terremoto qui a Perugia #terremoto #Perugia oggi non si dorme - Marti490 : Non ho sentito niente ne oggi pomeriggio ne adesso.. #terremoto -