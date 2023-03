Terremoto oggi in Umbria di magnitudo 4.4 avvertito da Firenze a Terni. «A Perugia gente in strada» (Di giovedì 9 marzo 2023) Terremoto oggi a Perugia. Una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro a Umbertite e ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 marzo 2023). Una forte scossa di4.4 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro a Umbertite e ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto_Cirio : In partenza per la Turchia dove oggi a nome del Governo italiano doneremo l’ospedale da campo EMT-2 che… - DPCgov : Sempre pronti a soccorrere. Di notte e di giorno, in Italia e all'estero come nelle ultime settimane per il terremo… - albertopremici : Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato dall'INGV alle 16.05 di oggi, con epicentro in comune di Umbertide… - leggoit : Terremoto oggi in Umbria di magnitudo 4.4 avvertito da Firenze a Terni. «A Perugia gente in strada» - shikachouu : Oggi comunque ci mancava solo il terremoto a Perugia. Stanotte si dorme tranquilli dai. -