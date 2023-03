Terremoto | nuove forti scosse in Umbria | chiusa l’Università di Perugia

(Di giovedì 9 marzo 2023) Duedisono state avvertite nel centro di. Nel pomeriggio, alle 16.06, una scossa di magnitudo 4.4 era stata registrata a 5 chilometri a Est di Umbertide. Le duediinsi sono registrate a distanza di cinque minuti l’una dall’altra: la prima, alle 20.08, ha avuto una magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9, la seconda, alle 20.13, tra 3.7 e 4.2. Quattro palazzine sono state comunque evacuate per precauzione: in tutto 30 persone hanno dovuto lasciare la loro casa in attesa di verifiche. La scossa è stata avvertita anche nelle Marche e in Toscana. A Umbertide le scuole resteranno chiuse. Chiuse anche le sedi deldi. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeraNotizia : Terremoto a Perugia, due nuove scosse: la prima di magnitudo di 4,6, la seconda di 3,9. Persone in strada. Scuole c…

Duescosse disono state registrate in Umbria (magnitudo 4,6 e 3,9), dopo quella di 4,3 registrata oggi pomeriggio in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide. La scossa ...a . Dueforti scosse nei pressi di Perugia si sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'... Giani: scossa avvertita anche ad Arezzo e Siena 'Scossa diavvertita nelle ...La governatrice Tesei: 'Al momento sembra tutto tranquillo' leggi anche Filippine, scossa dimagnitudo 6.0 Anche la Regione ha confermato che non si segnalano al momento emergenze in ...

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Nessun danno particolare risulta al momento in Umbria dopo la nuova forte scossa di terremoto registrata in serata. Diverse persone stanno comunque valutando se passare la ...Nuova scossa di terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato, sempre nella stessa zona um ...