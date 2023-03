Terremoto | nuova violenta scossa | stima fra 4 4 e 4 9 magnitudo Gente in strada anche in cabatte

(Di giovedì 9 marzo 2023) PERUGIA - Altraalle 20.08: magnitudineta fra 4.4 e 4.9 grande paura in città, avvertita in tantissime zone e soprattutto nei piani più alti dei palazzi.Cinque...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Nuova e più forte scossa di terremoto in Umbria: tra 4,4 e 4,9 - infoitinterno : Terremoto a Perugia, nuova scossa di magnitudo 4.6 (più alta della precedente al pomeriggio) - infoitinterno : Terremoto Umbertide, nuova scossa alle 20:08:05 magnitudo 4 - infoitinterno : Nuova forte scossa di terremoto in Umbria: evacuati e danni - PasqualeMarro : #Terremoto Umbertide: nuova forte scossa di magnitudo 4.6 -

Altra violenta scossa dia Perugia alle 20.08: magnitudine stimata fra 4.4 e 4.9 grande paura in città, avvertita in tantissime zone e soprattutto nei piani più alti dei palazzi. Cinque minuti dopo altra scossa tra ...Giani: scossa avvertita anche ad Arezzo e Siena 'Scossa diavvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo ...Unascossa disi è verificata poco fa, alle 20:08, in Umbria , nella stessa area interessata da un sisma M4.4 oggi pomeriggio, ovvero nei pressi di Umbertide, in provincia di Perugia. ...

Terremoto Umbria, nuova forte scossa di 4.6 alle 20.05 dopo quella del pomeriggio. Scuole chiuse a Perugia, a ilmessaggero.it

Nuova scossa di terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato, sempre nella stessa zona um ...Evento sismico distintamente percepito nell'Aretino e nel Senese UMBERTIDE — Una nuova scossa di terremoto a Umbertide, nel Perugino, di magnitudo ancora più intensa di quella verificatasi nel ...