Terremoto magnitudo 2 2 alle 4 di notte ai Campi Flegrei | cosa sono

(Di giovedì 9 marzo 2023) L'Osservatorio Vesuviano ha rilevato la scossa a 3,1 km di profondità in via Campania, nei pressi dello svincolo della tangenziale. Al momento non risultano ...

rep_napoli : Terremoto nei Campi flegrei: scossa di magnitudo 2.2 [aggiornamento delle 10:50] - glooit : Terremoto in provincia di Avellino: scossa di magnitudo 2.8 leggi su Gloo - lacittanews : Questa mattina, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 9.14, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Mon…

L'Osservatorio Vesuviano ha rilevato la scossa a 3,1 km di profondità in via Campania, nei pressi dello svincolo della tangenziale. Al momento non risultano ......- orientale per individuare il punto in cui probabilmente si sarebbe verificato un forte. L'unica domanda era quando. La risposta è arrivata il mese scorso, quando una scossa di7.Pozzuoli . Undi2.2 è stato registrato nei Campi Flegrei alle ore 4.02. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, nei pressi dello svincolo della ...

Ancora un terremoto nella caldera dei Campi Flegrei: una scossa si è registrata alle ore 13.31 di oggi, giovedì 9 marzo. Non è ancora stata comunicata la magnitudo, né l'epicentro esatto, ma ...Un terremoto di magnitudo ML 2.8 si è verificato a 4 km Est di Monteverde (AV) e a 6 Km da Melfi , alle 09:14:26 ora italiana, con una profondità di 11 km. Il sisma è stato avvertito anche a Rapolla.